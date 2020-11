Florencia - fascinujúca a vianočná

Byť skoro na dosah asi najslávnejšej sochy sveta - 5 metrov vysokého Dávida, je veľký zážitok. Pri pomyslení, že sa jej pred päťsto rokmi dotýkal sám geniálny Michelangelo Buonarroti, mi po tele behali zimomriavky ...

(Ida Tittelová)

A vôbec, Florencia je tak plná umeleckých a architektonických skvostov, ako máloktoré mesto. Existuje dokonca diagnóza - Stendhalov syndróm z ohromenia množstvom pamiatok. Názov má podľa tohto francúzskeho spisovateľa, ktorý syndróm opísal práve pri návšteve Florencie. Prejavuje sa najčastejšie závratmi, dezorientáciou a búšením srdca. Ja som ho tuším tiež prekonala. Našťastie, liečba je jednoduchá. Poseďte si hodnú chvíľu v útulnej trattorii, dajte si pizzu, ristretto a pohárik či dva dobre vychladeného spumante. Funguje to zaručene.

Florencia v decembri

Zaletieť si do Florencie v decembri bolo dobré rozhodnutie. Turistov je menej, ako zvyčajne. Do galérii, kde si musíte cez hlavnú sezónu buď vystáť obrovskú frontu, alebo sa objednať cez internet, sme sa dostali bez čakania. A ako bonus navyše, hlavné námestie Piazza del Duomo vrátane historického centra dýchalo vianočnou atmosférou.

Ak si chcete prehliadnuť to najlepšie z Florencie, je výhodné kúpiť si Firenzecard, kde je v cene 85€ vstup asi do 70tich múzeí a kostolov. Držiteľ tejto karty potom nečaká v radoch pri pokladni, ale rovno môže vstúpiť. Pozor, počas hlavnej sezóny je potrebné si v Galerii Uffizzi a Della Accademia aj s Firenzecard objednať vstup na konkrétny deň a hodinu.

Galleria degli Uffizi

je priestor s neskutočným čarom. Dlhé, presklené chodby s nádherným dreveným stropom, po kraji špaliere sôch a búst a viac ako 50 výstavných miestností s dielami dávnych majstrov ako Botticelli, Michelangelo, da Vinci, Giotto, Lippi, Rembrandt, Brueghel, Dürer a desiatky ďalších. Človek vnímavý chodí so zatajeným dychom. Inak, toľko naháčov pokope, sa len tak nevidí. :-)

Aj samotná budova galérie v tvare úzkeho a dlhého "U" je architektonickým skvostom. Postaviť ju dal v roku 1560 Cosimo I. de Medici. Potreboval kancelárie pre florentský magistrát a súdne úrady toskánskeho vojvodstva. Uffizi v starovekej taliančine znamenal úrad - offices. Projekt navrhol dvorný umelec Mediciovcov, Giorgio Vasari. Galéria plná umenia sa z neho stala v roku 1769. Dnes je jednou z najslávnejších na svete. V roku 2019 ju navštívilo viac ako 4 milióny návštevníkov.

Ak si chcete Uffizzi pozrieť podrobnejšie, vyhraďte si na to aspoň pol dňa. Ja som sa na záver prehliadky už nevládala pozrieť na žiaden obraz.

Galleria dell'Accademia

(Ida Tittelová)

Ten najkrajší a najznámejší z florentských naháčov sa volá David. Stojí v Galleria dell´Academia. Je skutočne impozantný. Dominuje celému múzeu.

Michelangelo ho vytesal ako 26 ročný. Pôvodne mala byť socha umiestnená v jednom z výklenkov florentskej katedrály. Obrovský blok mramoru, ktorý na to použil, ležal veľa rokov na nádvorí dómu. Sochať z neho začal pôvodne Agostino di Duccio, ale pre početné vady materiálu to vzdal. Michelangelo prijal túto komplikovanú zákazku a stvárnil pastiera Dávida v momente, keď prijal výzvu na súboj s filištínskym obrom Goliášom. V jednej ruke kameň, v druhej prak. Ostražité oči a v tvári napätie, ale aj pokora a láska k Bohu, ktorému Goliáš tak veľmi zlorečil.

Michelangelovo stvárnenie Dávida bolo nezvyčajné. Dovtedy ho umelci vyobrazovali až po boji, ako víťazne drží odseknutú Goliášovu hlavu. (Ono to bolo tak, že David prakom trafil Goliáša rovno do čela, omráčenému obrovi zobral meč a odťal mu hlavu.)

Z archívov je známe, že Michelangelo sochu tesal viac ako dva roky (1501-1503). Za ten čas dielo nesmel nikto vidieť. Pracoval do úmoru celé dni, málo spal, takmer nejedol. Po odhalení Davida sa správna rada Florencie rozhodla, že by bolo škoda takú krásu umiestniť vysoko na múr katedrály a navrhla postaviť ju rovno do srdca Florencie, pred Palazzo Vecchio. V roku 1873 ho vraj do galérie vzdialenej asi 1,5km premiestňovalo 40 mužov celé 4 dni.

A ako to bolo ďalej s Dávidom? Keď kráľ Izraela Saul padol so svojimi synmi v boji s Filištíncami, Dávid usadol na trón. Kraľoval vyše 40 rokov, mal 8 manželiek a viac než 18 detí. A vraj 80 mileniek! Bol spravodlivým panovníkom, uznávaným bojovníkom, ale aj nadaným hudobníkom a spevákom. Zomrel ako 70 ročný. Pochovaný je v Jeruzaleme - meste Dávidovom. Šesťcípu Dávidovu hviezdu predstavujúcu jeho štít nájdeme na zástave Izraela.

V galérii Accademia je aj miestnosť zvaná Gipsoteca Bartolini. Je plná sadrových odliatkov z 19. storočia od Lorenza Bartoliniho, jedného z veľkých sochárov a vynikajúcich profesorov akadémie. V ďalšej je inštalovaná zbierka nedávno zreštaurovaných neskoro-gotických florentských obrazov.

Dante Alighieri a Palazzo Vecchio

(Ida Tittelová)

Slávny Dante Alighieri, autor vrcholného diela stredoveku - Božskej komédie, vo Florencii vyrastal. Za krátku návštevu stojí jeho rodný dom, Casa di Dante, kde objavíte pôvodnú Divina Commedia ilustrovanú Sandrom Botticellim.

Posmrtná Danteho maska je vystavená v Palazzo Vecchio (starý palác), ktorý je od roku 1544 až dodnes sídlom florentského starostu a mestskej rady. V kamennej, štvorcovej budove s vysokou vežou je na troch poschodiach veľa nádherných sál, loggií a miestností. Najväčšia a asi najkrajšia sa nazýva Salone dei Cinquecento. Tu zasadá od 16.storočia Veľká mestská rada. Sála má 52x23m, nádherný kazetový strop a po stenách obrovské fresky, ktoré namaľoval Giorgio Vasari.

(Ida Tittelová)

Pôvodne mal fresku na jednej strane sály namaľovať Leonardo da Vinci. A tak sa aj stalo. Ale, chyba lávky. Po nedobrej skúsenosti s farbami pri maľovaní Poslednej večere, Leonardo zaexperimentoval. Rozhodol sa, že použije olejové farby a primieša do nich vosk. Už namaľoval hodný kus fresky, no maľba stále neschla. Preto postavil na lešenie k obrazu ohrievače s rozžeraveným dreveným uhlím. Asi už tušíte, čo sa stalo... Všetci so zdesením pozorovali, ako sa vosk a oleje na stene roztápajú a farby stekajú na zem. Da Vinci svojmu dielu - Bitke pri Anghiari - v Palazzo Vecchio už druhú šancu nedal...

Duomo di Firenze

Symbolom Florencie je bezpochyby Cattedrale Di Santa Maria del Fiore nazývaná aj Duomo di Firenze s Baptistériom a zvonicou. Je to tretia najväčšia katedrála v Európe, pojme neuveriteľných 25 tisíc ľudí. Stavať ju začali v roku 1296 a dokončená a vysvätená bola o 140 rokov neskôr.

Katedrála je postavená z bieleho, zeleného a červeného mramoru. Na vrchol ikonickej Brunelleschiho kupoly vedie 460 schodov. Nič pre ľudí s chorým srdcom, klaustrofóbiou a strachom z výšky. Dvojplášťová osemboká kupola postavená v roku 1434 je pre svoje rozmery a konštrukciu považovaná za zázrak stredovekej stavebnej techniky. Bola postavená bez lešenia! technikou "rybacej kosti". Filippo Brunelleschi, ktorý je v katedrále pochovaný, si ale svoje know how zobral do hrobu. Nezanechal žiaden písomný dokument či plán, všetko nosil v hlave, pretože sa bál, že by mu nejaký konkurent mohol jeho nápad ukradnúť.

Ponte Vecchio

Ďalším architektonickým symbolom mesta Florencia je Ponte Vecchio (Starý most) cez rieku Arno. Je naozaj starý. Prvé zmienky o ňom pochádzajú z roku 996. Bol postavený z dreva a niekoľko krát v priebehu storočí ho zmietla povodeň, kým ho v roku 1345 postavili z kameňa. Kto je autorom mosta, sa dodnes s určitosťou nevie.

Od 13. storočia sú súčasťou mosta obchody. Spočiatku tu boli mäsiari, rybári, garbiari a zeleninári, no nariadením Ferdinanda I. v roku 1593 boli z mosta vykázaní a nahradili ich zlatníci a šperkári. Jednak pre neustály zápach, pretože odpad z obchodov hádzali do rieky, ale aj pre zvýšenie prestíže už vtedy strategického a zaujímavého mosta.

Najstaršia lekáreň

Za návštevu určite stojí aj najstaršia lekáreň v meste Farmaceutica di Santa Maria Novella. Funguje nepretržite už 400 rokov. Do nádherných starých, freskami vyzdobených priestorov lekárne vás uvedie portier. Pod vlastnou značkou tu miešajú parfémy na mieru, vyrábajú vitamínové kapsulky, čaje, masti či krémy. A tie vône! Nájdete tu officínu, čajovú miestnosť, expozíciu starého lekárnictva, bylinkovú miestnosť a predajňu kozmetiky.

Gucci

(Ida Tittelová)

Niečo pre milovníkov módy: vo Florencii sa narodil Guccio Gucci, zakladateľ módneho impéria. V roku 1921 si tu otvoril svoj prvý obchod s koženými kabelkami a doplnkami. Od začiatku boli pre svoju kvalitu a originálny dizajn veľmi žiadané. Dnes je tu kabeliek, kožených výrobkov a obuvi nepreberné množstvo. Čo sa komu páči a na čo mu stačí peňaženka.

Pre človeka, ktorý má rád umenie v každej podobe, je Florencia takmer raj na zemi. Je to až neuveriteľné, že na tomto malom kúsku sveta takmer v jednej dobe tvorili svoje majsterštyky géniovia umenia, architektúry a aj literatúry a hudby. Michelangelo, da Vinci, Lippi, Botticelli, Giotto, Donatello, Vasari, Boccaccio, Masaccio, Dante Alighieri, Francesco Landini, Nicollo Macchiavelli...

(Ida Tittelová)

Genius loci Florencie vás vtiahne do čias, keď tu vládol rod Mediciovcov. Často krát budete stáť v nemom úžase pri slávnych obrazoch, sochách či starých knihách. Bude vás bolieť krk, keď sa v starej radnici nebudete vedieť vynadívať na nádherné stropy, nebudete si cítiť nohy, lebo budete chcieť prejsť všetky tie staré uličky, paláce, záhrady, námestíčka, kostoly a tržnice. Zamilujete si všadeprítomnú vôňu opracovanej kože a pohľad na ohromnú kupolu Duoma. A skloníte sa v pokore pred všetkými majstrami, ktorí túto krásu vytvorili.

Všetky obrázky z môjho 4-dňového výletu do Florencie: Fascinating Firenze