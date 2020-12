Adventný Štokholm

Stockholm je v decembri skúpy na denné svetlo. Slnko vychádza o pol deviatej a zapadá krátko pred treťou popoludní. O to viac vynikne jeho vianočné čaro.

Stockholm (Ida Tittelová)

Vysvietené ulice a výklady, obchody plné bradatých škriatkov, stánky s nepreberným množstvom ozdôb, darčekov, jedla a horúci glögg, ktorý predávajú blonďaví, modrookí santovia, vytvárajú slávnostnú atmosféru.

Celé mesto žije Vianocami. Snáď ani nenájdete okno, v ktorom by nebol svietnik či hviezda. Jasne, že trochu preháňam, no keď sme sa prvý večer túlali mestom, bola som nadšená.

A tak to vlastne zostalo celé tri dni, ktoré som tam strávila.

Hlavné mesto Švédska Stockholm je právom považované za jedno z najkrajších európskych metropol. Leží na 14 ostrovoch v mieste, kde sa jazero Mälaren stretáva s Baltickým morom. Historické budovy sú tu zväčša nielen zachované, ale aj výborne udržiavané. Metropola na rozdiel od iných veľkomiest, nebola počas vojny zničená.

Strandvägen je nádherná promenáda a jedna z najprestížnejších adries v Stockholme. (Ida Tittelová)

Gamla Stan

Gamla Stan (Staré mesto) je srdcom Stockholmu. Kráľovský palác, Nobelove múzeum, budova Štokholmskej burzy cenných papierov, katedrála, úzke dláždené uličky (tá najužšia má šírku len 90cm), vysoké domy v nemeckom štýle a námestie Stortorget sú vlastne jedno veľké múzeum. Natrafíte tu napríklad na jednu z najstarších reštaurácií na svete - Den Gyldene Freden. Funguje nepretržite od roku 1722, zapísaná je aj v Guinessovej knihe rekordov. Teraz ju vlastní Nobelova akadémia. Bez rezervácie sa však do nej nedostanete. A vôbec, nájsť si miesto v niektorej kaviarničke na poobednú kávu a typický pepparkaka je fakt problém. Všade je plno.

Stortorget je miestom hlavných vianočných trhov - Stortorgets Julmarknad. Tento rok sú, ako mnohé iné, zrušené. Ako (chabá) náhrada je trh virtuálny - Gamlastans virtuella julmarknad. Vôňa pečenej klobásky a cukrovej vaty sa nahradiť nedá, ale aspoň niečo...

Kungliga Slottet

Kungliga Slottet - Kráľovský palác je oficiálnym sídlom švédskeho kráľa Carla XVI. Gustafa a jeho manželky kráľovnej Silvie. Bol postavený v 18.storočí v barokovom slohu na štýl rímskych palácov. Má viac ako 600 miestností. Pár z nich je otvorených pre verejnosť.

Myslím si, že stojí za návštevu. K videniu sú bohato zariadené kráľovské apartmány, hosťovské izby, spálne aj písacia miestnosť a veľa iných. A ak by ste sa túlali okolo poludnia okolo paláca, počkajte si aj na výmenu stráží.

V týchto dňoch, alebo skôr mesiacoch, je palác pre návštevníkov zatvorený. (Ida Tittelová)

V korunovačnej sieni nájdete jeden z najvzácnejších exponátov švédskej histórie - strieborný trón kráľovnej Kristiny.

Kráľovná Kristina

je výrazná postava švédskych dejín. Bola považovaná za jednu z najučenejších žien 17. storočia. Hovorila siedmimi jazykmi, mala hlboké vedomosti matematiky, chémie, filozofie, politiky a histórie. Milovala umenie. Zhromaždila unikátnu zbierku umeleckých diel a kníh. Zaslúžila sa napríklad o ukončenie 30 ročnej vojny. Zaujímavosťou je, že mier podpísala 24 hodín potom, ako švédske vojská obsadili pražský hrad a ulúpili vzácne umelecké diela cisára Rudolfa II.

V 28 rokoch, po desiatich rokoch vládnutia, abdikovala. Konvertovala na katolícku vieru, opustila Stockholm a presťahovala sa do Ríma. Tam sa stala stredobodom pozornosti samotného pápeža Alexandra VII. Obklopila sa umelcami a vedcami, veľa študovala aj cestovala. Píše sa, že udržiavala homo aj hetero sexuálne vzťahy, no nikdy sa nevydala. Odpor k manželstvu bol jednou z príčin jej abdikácie. Kristina mala výrazné mužské črty a niektoré zdroje uvádzajú, že zrejme trpela aspergerovým syndrómom. Zomrela ako 62 ročná. Pochovaná je v útrobách Baziliky Sv. Petra ako jedna z troch žien, ktorým sa dostalo tejto pocty.

Vasa museet

Stockholm má viac ako stovku múzeí. Vasa medzi nimi vyniká. Je to múzeum jednej lode.

Tu je jej príbeh. V zime roku 1625 podpísal švédsky kráľ Gustav II. Adolf kontrakt s holandským lodným staviteľom Henrikom Hybertssonom na výrobu 4 vojnových lodí. Jedna z nich, nazvaná Vasa, mala byť najväčšou a najsilnejšou vojnovou loďou na svete. Hybertsson bol uznávaný lodný inžinier, postavil veľa lodí. No tak veľké plavidlo nie.

Stovky robotníkov vyrobilo za dva roky 69m dlhú a od kýlu po sťažeň 50m vysokú loď. Ďalšie stovky rezbárov ju vyzdobilo výjavmi gréckej mytológie. Bola vybavená desiatimi plachtami, 64 delami a vážila 1200 ton.

10. augusta 1628 sa vydala na svoju prvú plavbu. Nábrežie prístavu bolo plné ľudí, hrala slávnostná hudba a kňaz odslúžil za plavidlo a posádku omšu. Bolo takmer bezvetrie a aby sa loď dostala z prístavu, rozkázal kapitán Söfring Hansson rozvinúť plachty. Zanedlho sa Vasa pomedzi útesy kolísavo dostala na šíre more. Bola ešte v dohľade, keď do plachiet zrazu zadul silný poryv vetra. Obrovská loď sa naklonila tak veľmi, že cez 32 otvorených palebných okienok sa dovnútra začala valiť voda. O pár minút, pred očami stockholmčanov, Vasa klesla na dno Baltiku. Ťažisko lode navrhnuté príliš vysoko (kvôli rýchlosti) a otvorené strieľne boli hlavnou príčinou najväčšieho fiaska švédskej lodnej flotily.

333 rokov ležala Vasa na dne mora. Baltik je príliš chladný, aby v ňom žili drevokazné živočíchy a storočia vypúšťané odpadové vody spravili z pobrežného dna zónu bez baktérií, tak sa loď uchovala v mimoriadne dobrom stave. 24. apríla 1961 po takmer 4 rokoch zložitých prípravných prác sa Vasa vynorila z hlbín mora. Postavené bolo pre ňu múzeum, kde ju obdivovatelia môžu dodnes vidieť. Tím reštaurátorov odviedol kus práce. Chýbajúce časti lode vyrobili naschvál z bledšieho dreva, aby sa dalo rozoznať, čo je pôvodné a čo dotvorené.

Múzeum, ktoré je tiež pre Covid zatvorené, si môžete pozrieť online. Otvorenie je zatiaľ plánované na polovicu januára.

Skansen

Stockholm sa môže pochváliť aj prvým múzeom v prírode na svete - Skansenom. Bol založený v 1891 na kopcovitom ostrove Djurgården. Na 30 hektároch je približne 150 pôvodných historických stavieb - od vidieckych domov, cez školu, mlyn, banku, poštu, lekáreň, obchody, stolárstvo, až po malú skláreň. Nechýba zoo, pár reštaurácií a dokonca aj mini železnica, ktorá vás vyvezie na najvyšší bod areálu. V mnohých domoch sú historicky oblečení sprievodcovia, ktorí predvádzajú staré remeslá. V sklárni napríklad bolo horúco a plno. Všetci chceli vidieť, ako sa vyrábajú vianočné gule, cencúle, piky a niečo si aj kúpiť.

V decembri tu stretnete aj koledníkov. V dobových kostýmoch prechádzajú skanzenom a spievajú koledy. Tradíciou je vianočný trh. Stánky sú plné jedla, mandľového glöggu, škoricových sladkostí aj ozdôb a darčekov od výmyslu (švédskeho) sveta. Napríklad, kožušinový adventný veniec. Na nízkom, drevenom pódiu v strede trhoviska tancujú okolo stromčeka deti aj dospelí. Dupocú do rytmu rezkých kolied, vyskakujú alebo si čupnú na povel moderátora.

Po štyroch hodinách túlania sa históriou Švédska sme zďaleka nevideli všetko, čo toto skvelé múzeum v prírode ponúka.

Aj brány Skansenu sa prvý krát po 129 rokoch zatvorili. S otvorením sa počíta na jar 2021.

Systembolaget

Ten vianočný punč bol až príkro sladký. Po jednom poháriku sa mi ústa lepili a útroby skrúcali :-) Márne sme hľadali niečo typu varené víno alebo grog.

Predaj alkoholu (nápoje s viac ako 3,5% obsahu alkoholu) má vo Švédsku pod kontrolou štát prostredníctvom siete obchodov Systembolaget. Inde alkohol nekúpite. Obchody majú krátku otváraciu dobu. A žiadne šesť-balenie plechoviek, každý kus sa predáva samostatne, ani akcie typu tri za cenu dvoch. Tiež nie v každej reštaurácii sa alkohol podáva. Iba v tých, ktoré majú licenciu.

Stockholm, to je veľa vody, veľa zelene, krásne, historické jadro aj romantické promenády. Je ľahké zamilovať si ho. Miestni určite vidia aj jeho záludnosti a chyby, ale tie si bežný turista asi nevšimne. Naplánujte si na budúci december výlet do adventného Stockholmu, neobanujete.

Dovidenia, Stockholm! Bol si celý vysvietený a veľmi fotogenický.

Všetky obrázky si môžete pozrieť v mojej webovej foto galérii: Advent in Stockholm