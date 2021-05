Na návšteve u Hamleta

Ak sa vyberiete za výlet do Dánska, zatúlajte sa aj do mestečka Helsingør. Na jeho okraji leží zámok Kronborg, domov princa dánskeho, Hamleta. A možno v pohnutí prednesiete na nádvorí ono slávne "To be or not to be", kto vie ...

Byť, a či nebyť— kto mi odpovie,

čo šľachtí ducha viac: či trpne niesť

strely a šípy zlostnej Šťasteny,

či pozdvihnúť zbraň proti moru bied

a násilne ho premôcť?

Historici špekulujú, či William Shakespeare vôbec niekedy na zámku Kronborg bol. Prikláňajú sa k názoru, že nie. Údajne zámok navštívil jeden z jeho hercov, a preto ho vedel Shakespeare tak verne v dráme o Hamletovi, princovi Dánskom opísať.

Prvý krát bola hra o Hamletovi na zámku uvedená pri príležitosti 200. výročia smrti Shakespeara, v roku 1816. Od roku 1937 sa predstavenia konajú každoročne. Hamleta si tu zahrali veľké herecké hviezdy, ako Laurence Olivier, Kenneth Branagh či Jude Law. Ako to bude tento rok, nie je na webových stránkach zámku zatiaľ písané.

Øresundská úžina

História Kronborgu sa datuje na začiatok 14.storočia. Erik Pomoranský vybral pre svoj hrad výborné, strategické miesto - v najužšom bode Øresundského prielivu medzi Dánskom a Švédskom. Od jedného brehu k druhému je to iba 4,5km. Úžina bola pre kráľovstvo zlatou baňou. Viac ako 400 rokov musela každá loď plaviaca sa cez ňu platiť mýto. Z kroník je známe, že to bolo neuveriteľných 1,8 milióna lodí. Kronborg sa tak stal dôležitým symbolom moci Dánska.

Od roku 2000 je prieliv známy hlavne mostom, ktorý spája Kodaň so švédskym Malmö. Je to najdlhší most v Európe, má 16 km. Približne v polovici sa na umelom ostrove Peberholm zmení na tunel.

Kronborg

(Ida Tittelová)

Frederik II. zdroj:wikipedia.sk

Hrad zo 14. storočia pôvodne nazývaný Krogen prestaval v 16.storočí na renesančný zámok kráľ Frederik II. Premenoval ho na Kronborg - kráľovský zámok. Bohato zdobená, pieskovcová fasáda, štyri veže (každá iná) a mohutné bašty s opevnením zvýrazňovali jeho strategické postavenie. Písalo sa, že chýr o jeho kráse šírili aristokrati, ktorí sa tu zabávali na častých, pompéznych večierkoch. O jeho dôležitosti rozprávali námorníci, keď počuli výstrely z diel pri každom prípitku prednesenom kráľom.

Peňazí bolo dosť, mýto fungovalo výborne.

Bol to jednoduchý, ale účinný systém. Kapitán každej lode musel nahlásiť hodnotu tovaru, ktorý prepravoval. Z nej sa vypočítalo mýto. Kráľ mal prednostné právo tovar kúpiť za uvedenú cenu, čo zabezpečovalo, že nebol zámerne, kvôli poplatku, podhodnocovaný.

Veľká sála, v ktorej usporadúval kráľ Frederik II. s kráľovnou Sophie Mecklenburgskou opulentné bankety pre dánsku šľachtu. (Ida Tittelová)

Manželstvo Frederika a Sophie bolo považované za jedno z najšťastnejších kráľovských manželstiev v Európe. O Frederikovi sa vie, že bol ťažký dyslektik a preto ho mnohí považovali za mentálne zaostalého, čo ale nebola pravda.

Po katastrofálnom požiari v roku 1629 zo zámku nezostalo takmer nič, len oltár a nádherné vyrezávané lavice v kaplnke. Bol síce zrekonštruovaný do pôvodného stavu, no jeho sláva sa už nevrátila. Tristo ďalších rokov priestory využívala dánska armáda.

(Ida Tittelová)

Zámok je dnes pomerne skromne vybavený holandským nábytkom zo 17. storočia. To mu ale neuberá na kráse. Asi len zázrakom odolala kaplnka v prízemí južného krídla nielen požiaru, ale aj používaniu vojakov, ktorí tu mali telocvičňu. V roku 1843 bola obnovená a znovu vysvätená.

(Ida Tittelová)

Licens: Begrænset anvendelse

V kazematách zámku Kronborg spí Holger Danske, slávny dánsky kráľ a národný hrdina.

Jedna z legiend hovorí, že kráľa Holgera uniesla zlá čarodejnica Morgana do Avalonu, medzi Artušových rytierov. Odtiaľ ušiel, aby ochránil Francúzsko pred nebezpečenstvom, Švédsko zase od trolla menom Burmand. Po ťažkých bitkách sa Holger vrátil domov na Kronborg. Unavený si sadol na trón a zaspal. Spí tu už stovky rokov. Prebudí sa v deň, keď bude dánska krajina v najväčšom nebezpečenstve. Tasí meč a zachráni národ.

Socha je na zámku od roku 2010 a je inšpirovaná rozprávkou „Holger Danske“, ktorú napísal Hans Christian Andersen v roku 1845.

malí študenti na hodine dejepisu pri zámku (Ida Tittelová)

Čo sa týka opatrení pri návšteve zámku, je to ako všade. Pri vstupe sa treba preukázať nejakým dokladom totožnosti a "covid pasom" - potvrdenie o prekonaní, očkovaní, alebo negatívnom teste. Samozrejmé je rúško. Toto platí pre všetkých od 15 rokov veku.

Helsingør

Keď už budete mať prehliadku zámku a hradieb za sebou, dajte si niečo dobré v meste. Ceny sú tu nižšie, ako v Kodani. Centrum má príjemnú, starobylú atmosféru. Nájdete tu katedrálu Sv. Olafa z 13. storočia aj gotický kláštor karmelitánov s kostolom Panny Márie. Je to jediný, úplne dochovaný kláštor v Škandinávii. V jeho chodbách sme trochu spanikárili, keď sme nemohli nájsť tie správne a hlavne odomknuté dvere von.

(Ida Tittelová)

Názov mesta Helsingør je odvodený od slova "hals", čo sa dá preložiť ako krk, alebo úžina. Oproti nemu, na švédskej strane, leží mesto Helsingborg. Medzi mestami panuje čulá trajektová doprava. Vraj sa sem plavia Švédi na alkoholové čurbesy, keďže vo Švédsku je alkohol ťažšie dostupný a hlavne drahší.

Lodná doprava slúži samozrejme aj na vznešenejšie účely. Počas II. svetovej vojny Dáni za tri dni tajne previezli trajektmi a rybárskymi člnmi z Helsingøru do neutrálneho Švédska viac ako 7200 Židov a zachránili ich tak pred deportáciou do koncentračných táborov.

(Ida Tittelová)

Helsingørská ryba

(Ida Tittelová)

V prístave, oproti presklenému kultúrnemu domu, stojí veľká, zvláštna ryba. Zostrojil ju v roku 2014 japonský umelec Hideaki Shibata z odpadkov, ktoré vylovil v Øresundskom prielive. Jej úlohou je zvyšovať povedomie ľudí o životnom prostredí. Keď som sa na tú rybu zadívala ... veru, najvyšší čas, aby sme prestali všade okolo seba robiť taký svinčík.

Do Helsingøru je to z Kodane necelých 50km. Najlacnejší a najrýchlejší je vlak. Z hlavnej stanice premáva skoro každých 15 minút, cesta trvá trištvrte hodinu. My sme mali trochu smolu, lebo večer, pri ceste naspäť, bola akurát vlaková výluka. Takže sme cestovali do Kodane takmer dve hodiny. Predsa len, čosi zhnité je v tom štáte dánskom :-)